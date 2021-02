La película Náufrago y la palabra ‘help’ escrita en la arena salvaron la vida a un surfista accidentado

La historia de Ben Searancke ha dado la vuelta al mundo. La semana pasada salió en busca de olas para surfear en la cosa de Nueva Zelanda y tuvo que ser rescatado tras verse superado por el mar. ¿Lo extraordinario? Que los servicios de emergencia pudieron saber dónde estaba porque escribió con letras gigantes en la arena la palabra ‘help’ antes de caer desmayado.

“Sinceramente, escribí la palabra ayuda en la arena porque había visto la película Náufrago. Lo digo en serio”, explica Ben Searancke en el New Zealand Herald. Todo esto después de que la fuerza desmesurada de las olas de Karekare Beach rompiese el leash (la correa que une la tabla de surf al tobillo) de su tabla. Solamente rodeado de piedras y alejado de la playa, el surfista fue arrastrado por la corriente y golpeado contra las rocas.

Las heridas se convirtieron en un problema. “Podía ver los huesos a través de las heridas de mi pierna derecha”, explicó el surfista, que empleó el leash aún atado a su pierna como torniquete. Acabó llegando a la playa pasando de roca en roca. “Calculé el tiempo entre olas y me lancé al agua”, recuerda. Sin embargo, y pese a sus cálculos, estuvo a punto de ahogarse en una par de ocasiones, antes de llegar a Mercer Beach.

Llegar a la arena no significó el final de los problemas para Searancke. “Tenía la sensación de que me iba a desmayar”, asegura. Pero antes disparó su última bala en la recámara y se acordó de lo que había visto en la película Náufrago y escribió en la arena, con letras gigantes, la palabra help. Acto seguido perdió el conocimiento. “Había visto la película hacía dos semanas y escribía HELP en la arena. Lo hice tan bien como pude y nada más terminar la P me desmayé”.

Dos excursionistas locales lo vieron a lo lejos. “No nos dimos cuenta de que el surfista estaba en peligro hasta que escribió la palabra ayuda”, explican en el periódico neozelandés. Fue entonces cuando avisaron al servicio de rescate, que se presentó en la zona rápidamente y trasladaron al surfista a un hospital cercano.