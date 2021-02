La película ‘Mank’, de Netflix, encabeza las nominaciones a los Globos de Oro

Boseman se quedó, no obstante, sin una segunda candidatura póstuma por “Da 5 Bloods” -que no consiguió finalmente ninguna candidatura, pese a que los hijos de Spike Lee fueron los embajadores de los Globos de Oro de este año y a la ampliamente apreciada interpretación principal de Delroy Lindo.

Su rival, Amazon Prime, quedó en segundo lugar con siete nominaciones cinematográficas, incluidas tres cada una por One Night in Miami y Borat Subsequent Moviefilm .

La presentación de las nominaciones, conducida de forma remota por la estrella de Sex and the City Sarah Jessica Parker y por Taraji P. Henson, redujo la lista de películas y estrellas que acudirán a la ceremonia que se celebrará a finales de mes, considerada la antesala de la de los Oscar en abril.

Mank obtuvo seis candidaturas, incluida a mejor drama, seguido por otra película de Netflix, The Trial of the Chicago 7 , que obtuvo cinco, en este primer anticipo de los que pueden ser los títulos que marquen la atípica temporada de premios de este año.

