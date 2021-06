La película de terror ‘El Conjuro 3’ lidera la taquilla de Estados Unidos

Como si 2020 no hubiera aportado dosis suficientes de horror, los cinéfilos estadounidenses parecen tener ganas de más: la película de terror El Conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo recaudó unos $24 millones este fin de semana, encabezando la taquilla en un mercado que está de a poco dejando atrás un año sombrío marcado por la pandemia.

