La pelea por la Casa Blanca

A John Forbes Kerry le apasionaba la idea de volar bajo el puente Golden Gate, en la bahía de San Francisco. Estaba en sus años adolescentes y corría un día de verano de 1967. “Let´s fly under the bridge!” , le dijo a uno de sus mejores amigos, David Thorne.

La irrupción de Kerry a las primeras planas de los medios del mundo se dio tras su victoria en las primarias de New Hampshire, cuando con 39% de los votos se situó a una cómoda distancia del que hasta ese momento era el favorito, el ex gobernador de Vermont, Howard Dean (26%). Kerry venía de ganar en las primarias de Iowa, lo que lo coloca en una posición privilegiada.

