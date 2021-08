La peculiar historia del maratonista tramposo que finalizó último

No le quedó otra. No tenía más opción. Acaso eso habrá pensado el español Iván Zarco, quien representó a Honduras en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y terminó en último lugar los 42,195 kilómetros que se corrieron en el infernal asfalto de Sapporo. Con un tiempo de 2h44m36s, el nacido en Barcelona completó el maratón olímpico muy lejos de Eliud Kipchoge, el rey del maratón .

