La pasión creadora de Tito del Moral

Presumo que toda composición, especialmente los pasillos y veladas, tienen una inspiración emocional personal. No solo está ‘Dime por qué estas triste’, también ‘Anhelos’ que fue cantada por el famoso cantante ecuatoriano Julio Jaramillo, y Libertad Lamarque de Argentina. No puedo dejar de mencionar un pasillo que tituló ‘Adoración’, que compuso en su primera visita a Panamá, y cuya letra fue escrita por el poeta Demetrio Korsi.

