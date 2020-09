La participación de mujeres en directivas, inferior a lo exigido

Para Henríquez, el bajo cumplimiento no se debe a que no haya mujeres capacitadas para ocupar esas posiciones, sino a cierta resistencia cultural.

Liza Henríquez , presidenta de la ADP, señaló que el estudio refleja que no se cumplió con las cuotas y que no hubo mucho avance entre 2018 y 2019, puesto que en 2018 las mujeres ocupaban el 16.3% de las posiciones directivas dentro de las empresas obligadas.

El universo de entidades públicas y privadas que tienen que cumplir la ley es de 364, aunque la norma no establece sanción por el incumplimiento. De ese total, 201 no cumplían el año pasado con el 20% de participación de mujeres en juntas directivas, es decir, un 55.2%.

You May Also Like