La paradoja de la historia: Armando Ribas

Tal como había predicho Nietzsche en The will to power, “la democracia y el socialismo son lo mismo”. Ahí tenemos el caso de la Unión Europea. La realidad histórica y filosófica política es la que muestra que cuando los derechos son del pueblo se violan los derechos individuales. La economía que creó el sistema político que permitió la libertad en el mundo por primera vez en la historia se basó en la conciencia de la naturaleza humana y, por consiguiente, la necesidad de limitar el poder político.

Asimismo, me pregunto cómo se puede ignorar que el socialismo del siglo XXI no ha sido más que un proyecto venezolano para alcanzar por otra vía el poder absoluto que reina en Cuba. Nadie pide que se libere a los presos políticos en Cuba, y se sabe que desde la firma del acuerdo a la fecha se ha apresado a unos 50 mil cubanos.

