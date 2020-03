La pandemia tampoco olvida a los indigentes

“Seguimos las medidas del Ministerio de Salud (Minsa) para utilizar guantes y mascarillas. En estos tiempos ellos no tienen alimentación y muchos centros de rehabilitación no los reciben por miedo al contagio”, puntualizó Archibold.

No tienen alimentos ni acceso a los servicios básicos. Menos, un techo en la noche. “En la capital no hay albergues para el residente de la calle. Para que vaya a diario a recibir ropa limpia, se duche y reciba aunque sea un tazón de sopa y pueda retomar su camino”, se lamenta Rojas.

