La pandemia replegó al hogar a las mujeres desempleadas en Colombia

El negocio todavía es incierto, pero las deudas comenzaron a apretar hace unos meses. “Yo no decía nada, pero a veces en la madrugada yo me levantaba llorando, preocupada”. Jackeline siente que su salud se está deteriorando.

El 26 de julio tuvo que renunciar para ocuparse de su familia. “Sabía que si me quedaba sin empleo íbamos a pasar trabajo; íbamos a aguantar hambre, pero yo dije no: primero son mis hijos”, sostiene esta mujer de 40 años.

