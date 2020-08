La pandemia profundiza aún más la masiva informalidad de la economía peruana

Dado que él y su familia no viven “en el cerro, en la barriada, (sino) vivimos en la ciudad, no hemos recibido ninguna ayuda” del Gobierno de Martín Vizcarra, que entregó bonos a las familias más vulnerables del país.

Ramírez fue un empleado del ministerio de Educación que puso un negocio junto a su esposa con la liquidación que obtuvo al salir de ese puesto, pero “la pandemia prácticamente nos quebró porque no tuvimos para pagar alquileres, no tuvimos capital, entonces hemos tenido que salir a vender a la calle”, explicó a Efe.

You May Also Like