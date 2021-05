“La pandemia me reventó, no me reconocía”

David Bustamante y Yana Olina han posado juntos, por primera vez, en una revista del corazón. En este caso ha sido para ¡Hola!, donde el cántabro repasa parte de su vida, su relación con la bailarina y con su ex, Paula Echevarría, y los últimos tiempos de pandemia y el duro golpe que significó para él la muerte de Álex Casademunt.

Además, lo hace enseñando su nueva casa, un auténtico casoplón que da significado a su nueva vida. “La compré sobre plano y era mi ilusión”, dice el artista, de 39 años. “Me pasé los tres meses del confinamiento encerrado en un piso y fue muy complicado para mí”, relata. Ahora, en su nuevo hogar cuenta con muchos metros cuadrados y un jardín y una piscina exterior en la que puede hacer ejercicio todos los días.

Sobre la pandemia, cuenta que lo pasó muy mal. “Me reventó. Me veía con sobrepeso, había perdido la forma… No me reconocía“, desvela David. “Pero soy como el ave fénix: he resurgido de mis cenizas”, dice orgulloso.

“En estos tres años de relación nunca hemos tenido un bache”

Sobre su relación con Yana, asegura encontrarse muy feliz. “Vivir con un artista tiene sus complicaciones, pero Yana es la mejor persona que he conocido. Siempre me recibe con una sonrisa. Es muy dulce, buena y paciente. Es un ángel”, dice de su novia.

“En estos tres años de relación nunca hemos tenido un bache. No tenemos muchas discusiones, y, cuando las hay, muchas veces le tengo que dar la razón”, desvela.

“Quizá, si no tuviéramos a Daniella, hablaríamos menos con Paula, pero no hay rencor. Se acabó el amor, pero no pasó nada grave”

De su relación con su ex, paula Echevarría, cuenta que habla “todos los días” con ella. “Muchas veces también hablamos con Miguel. Las relaciones tienen que ser maduras y yo les deseo lo mejor a los dos“, confiesa.

“Quizá, si no tuviéramos a Daniella, hablaríamos menos con Paula, pero no hay rencor. Se acabó el amor, pero no pasó nada grave”.

La muerte de Álex Casademunt, su ‘hermano’, le “devastó”. Afortunadamente, cuenta el artista, Yana y su hija le han apoyado en todo momento.