“La pandemia me ha transformado, tengo mucho miedo a salir y la angustia en casa continúa”

Síndrome de Diógenes

PREGUNTA Mi ex novio tenía sindrome de Diógenes, estuve viviendo unos meses con él, pero discutíamos por las cosas de la casa en el orden, limpieza, comida, etc…Y él no quería hablarlo, cuando yo lo sacaba cambiaba de tema.

Me parecía insano vivir así, para mi y para él, y a veces me trataba mal, tenía que darle la razón y no me dejaba expresarme, y le daba vuelta a la tortilla al final.

Ahora me siento más o menos bien, ya han pasado unos meses, pero me hubiera gustado saber de qué manera ayudar a estas personas y todas las consecuencias que lleva la acumulación de cosas y qué a él le pareciera normal y lo siga viendo así, a pesar de que mucha gente se lo ha dicho.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Estas personas no son conscientes de su situación, no la ven, no entienden que los demás les llamen la atención por ello…; viven en su mundo, un mundo que les separa de la realidad.

Es muy difícil ayudar a estas personas, porque no se dejan. La única opción es intentar que sigan un tratamiento psicológico, pero suelen negarse a ello.

Una última opción, cuando se vive con estas personas, es pedir ayuda psicológica para la pareja o el familiar que conviva con esa persona; para que podamos orientarla de forma precisa y clara, en función del comportamiento que tenga su familiar.

Seguro que lo intentaste, no te sientas mal por el resultado. Es una patología que necesita tratamiento profesional.

No ver al novio

PREGUNTA Con el tema de la restricción horaria por la pandemia casi no podía ver a mi novio porque él sale de trabajar muy cerca de esa hora y mis padres, que son religiosos, no me dejan quedarme a dormir en su casa.

Quisiera saber cómo hacer y qué decirles para poder hacerlo por lo menos una vez cada tanto, mi única intención y la de mi novio es dormir, nada más, lo puedo jurar.

Tengo a mi psicóloga y no sé cómo preguntarle sobre esto.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Tu psicóloga es quien mejor te conoce a ti, tu entorno familiar y la situación que vives. En función de ese conocimiento, seguro que es la persona indicada para darte las orientaciones que precisas.

Si te cuesta decírselo, escribe tu situación, igual que lo has hecho en este medio, detalla cómo te sientes, cómo lo has intentado, las barreras con las que te encuentras, la actitud de tu novio, de tus padres… y seguro que encontraréis una vía de diálogo y de entendimiento.

De todas formas, entiendo que aunque él salga de trabajar tarde, seguro que podéis hablar y además tendréis los días en que él no trabaje, para quedar, conversar y poder compartir vuestras inquietudes.

Mis hijos no me siguen

PREGUNTA Tengo 57 años y dos hijos de 22 y 19 (varón y hembra). Repasando un poco su vida me siento frustrado. No se acercan a mí políticamente, profesionalmente van a hacer carreras de ciencias diametralmente opuestas al Derecho que estudié y que ejerzo.

Lejos de mí dominarles y marcarles un camino a mi imagen y semejanza, pero es que siento que no he sabido inculcarles unos valores ni nada. Somos diametralmente opuestos.

Considero que he fracasado, porque la vida no es solo alimentarles y darles techo. Estoy frustrado. Agradezco su consuelo. Un saludo. Alberto P.

RESPUESTA DE LA EXPERTA No te sientas culpable por el camino que han cogido tus hijos. A veces pensamos que somos responsables de cómo son, cómo actúan, lo que piensan, cómo se comportan…

La realidad es que cada hijo ya nace con un temperamento, el suyo, y poco a poco va conformando un carácter y desarrollando su forma de ser y actuar en la vida. Que no elijan tu profesión no significa que te rechacen.

Que sean diferentes es lo más habitual. En el libro ‘Las tres claves de la felicidad’ detallo casos con los que te identificarás y verás lo importante que es sabernos perdonar, para querernos bien y coger las riendas de nuestra vida. Repito: Seguro que no has fracasado!

Sudores por ir a por el pan

PREGUNTA La pandemia me ha transformado, ahora tengo un miedo horroroso a salir, siquiera al trabajo, pero la angustia en casa continúa. Sudo de solo pensar que tengo que ir a por el pan.

Vivo sola y esto nunca me afectó, pero ahora los episodios aprehensivos y ansiosos son casi continuos, me estoy obsesionando. Trabajo por turnos y ya no puedo más. ¿Cómo puedo vencer esto, superarlo? Gracias por su ayuda. Luisi.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Luisi, cada día vemos más casos como el tuyo en las consultas de psicología. Los niveles de ansiedad se te disparan hasta el punto de bloquearte y provocarte ese miedo que te paraliza.

No lo dudes, necesitas ayuda psicológica urgente. La buena noticia es que en pocas sesiones conseguirás superar esa angustia y esos miedos tan “horrorosos”.

Lo que hacemos en casos como el tuyo es realizar una primera evaluación y, a partir de ahí, diseñar un tratamiento a medida donde te entrenaremos en las principales técnicas que te permitan superar tus miedos.

Podrás ver algunos ejemplos en libros como ‘La inutilidad del sufrimiento‘, ahí detallo las principales técnicas que utilizamos en tu caso.