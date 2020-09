La pandemia marcó el discurso de Cortizo ante Naciones Unidas

Sin embargo, alrededor de 1.3 millones de personas en el país no tienen internet, y el 70% de los estudiantes del sector oficial no tiene computadora. Recordó que la condición de “hub de las Américas” de Panamá permitió poner su infraestructura al servicio del mundo: el transito por el canal de los cruceros Zandaam y Rotterdam, afectados por el virus; y a través del Centro Logístico Internacional se ha distribuido asistencia humanitaria a 30 naciones.

Las restricciones de movilidad por la Covid-19 evitaron la parafernalia propia de los viajes de los mandatarios a Nueva York, ciudad sede de la ONU, donde cada año más de 160 jefes de Estado del planeta se reúnen para hablar de los temas que inquietan al mundo. La paz mundial, el cambio climático y la pobreza, este año quedaron en un segundo plano. La pandemia se presentó como el principal desafío. Y el discurso de Cortizo no fue la excepción. Frases impregnadas de un tono esperanzador y optimista dominaron su retórica. La solidaridad, la cooperación internacional, y la unión, de acuerdo al gobernante, son parte de las fórmulas para salir de la crisis. “El mundo post pandemia seguirá con los mismos problemas que enfrentamos ahora, pero en condiciones más extremas”, aseguró el mandatario, quien admitió que el confinamiento ha dejado al descubierto “las profundas desigualdades” existentes. “Si bien la pandemia nos afecta a todos, no a todos nos afecta por igual. Tenemos que enfocar la atención de la colectividad en la pobreza y la desigualdad”, dijo.

