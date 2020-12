¿La pandemia iguala a todos? Luces y sombras de los famosos y el coronavirus

Van Morrison no se quedó atrás y publicó varias canciones contra el confinamiento y el uso de mascarillas, una de ellas, “Stand and Deliver”, junto a Eric Clapton.

Lo mismo sucedió con el video de marzo en el que Gal Gadot reclutó a una constelación de estrellas (Amy Adams, Mark Ruffalo, Will Ferrell, Natalie Portman…) para una interpretación de “Imagine” de John Lennon, mientras gran parte de la sociedad no tenía tiempo para cantar puesto que estaba absolutamente preocupada por su salud o su trabajo.

La estrella del pop no fue la única en no ser consciente de sus privilegios.

“SHOW ME THE MONEY”

La diferencia fundamental en cuanto a las celebridades y su reacción al coronavirus se dio entre quienes asumieron sus privilegios y los usaron para ayudar al resto frente a los que, por el contrario, no supieron ver o ignoraron que hay muchísima gente que no tiene su suerte.

