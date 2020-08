La pandemia hace necesario potenciar bioeconomía en América Latina y Caribe

“En el IICA compartimos la misma visión del profesor Zilberman y creemos que la bioeconomía constituye una oportunidad para los países de América Latina y el Caribe. Una posibilidad para que considerar este sector no de forma restringida, sino pensando en la posibilidad de producir alimentos, químicos y combustibles, a través de la participación en cadenas no agrícolas”, afirmó Manuel Otero.

