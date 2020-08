‘La pandemia ha mostrado con mayor crudeza la desigualdad que ya estaba’: Arosemena de Troitiño

En cuanto a la intervención de Chanis, el abogado habló de los derechos de las personas mayores y cómo los mismos han sido afectados por la realidad de la pandemia. La imprescriptibilidad de los derechos humanos, explicó, aplica para hacer el análisis de que una persona no deja de tener derechos solo porque ya no está en edad de productividad laboral. “Todas las vidas tienen el mismo valor y nuestros derechos no disminuyen con la edad”, aclaró Chanis.

You May Also Like