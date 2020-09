‘La pandemia ha develado los vacíos de la protección social’

Los efectos de la pandemia no solo han visibilizado las fallas de nuestro sistema económico, sino que se ha alimentado de estas, agravándolas aún más. Estamos viviendo en el siglo XXI bajo las reglas de un modelo que encuentra sus raíces en el siglo XVIII con la Revolución Industrial y que, si bien ha permitido alcanzar un nivel de progreso sin precedentes, ya no está a la altura de las necesidades humanas y planetarias de hoy. Que esta realidad haya quedado en evidencia simultáneamente en todo el mundo es un claro llamado de atención que puede convertirse en la oportunidad de ir más allá de la pandemia para abordar sistémicamente esas fallas.

