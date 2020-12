La pandemia: ¿el final se acerca?

Nosotros los ciudadanos somos los que tenemos que diseñar un nuevo país, y una nueva economía que incluya a todos. Es inverosímil que Panamá sea el “papasito” de la logística en la región pero no se pueda adquirir y distribuir una vacuna, así como distribuir víveres y asistencia económica porque no tenemos esas capacidades.

“La culpa es del gobierno”, es cierto, pero no exculpa la responsabilidad de los colectivos que han dirigido y aspiran a dirigir los destinos de este país. El 1 de julio de 2024, cuando tome posesión el nuevo presidente o presidenta no es admisible que hasta entonces se manifieste desconocimiento del alcance real del impacto de la pandemia en nuestra vida cotidiana.

You May Also Like