la pandemia dispara la llegada de migrantes sin un plan para controlarlo

Mientras tanto, Europa ha decidido no implicarse en exceso. “España hubiera querido que se establecieran mecanismos automáticos y estables de solidaridad intraeuropea en la propuesta de la comisión de un pacto de asilo-inmigración , pero no ha sido así y ha sido decepcionante para todos. La vía de un reparto similar al que se estableció (y no se cumplió) para Grecia en 2015 está descartada”, reconoce González.

La solución a esta crisis no es nada sencilla y se debe medir en el corto y largo plazo. Como alternativa inmediata, se plantea mediar con los países de origen de estos migrantes para reanudar las polémicas devoluciones en caliente: “Si el flujo de llegada se mantiene como ha sucedido en los últimos días, Canarias puede vivir una situación extrema. A corto plazo, el elemento clave para solucionar esta crisis es reanudar la política de devoluciones a como estaba antes de la pandemia” , declara González. Para un punto de vista no tan inmediato, aboga por volver a firmar acuerdos con los estados implicados para controlar la inmigración en las aguas de los países de origen, como sucedió en 2006.

En este sentido se ha pronunciado Juan Carlos Lorenzo, coordinador de CEAR en Canarias, quien ha afirmado que “Canarias no puede convertirse en un agujero negro en materia de derechos , como lo han sido las islas griegas, ni el coronavirus puede ser la excusa para no afrontar un incremento de llegadas que lleva produciéndose desde hace más de un año. Busquemos alternativas más coherentes con la realidad”.

Además, la experta recalca que “su destino y objetivo final no son las Islas Canarias, ya que para ellos es solo una estación de paso para entrar en Europa” . Una situación muy similar a la que vivió Grecia en 2015, “donde los refugiados no llegaban al país para quedarse allí, sino para pasar a otros países más ricos donde hubiese políticas de ayuda al refugiado”.

Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), señalan que no se debe olvidar que ya han muerto más de 400 personas este año en la conocida como ‘ruta canaria’. Además, recalcan que “son personas afectadas económicamente por la pandemia” que no tenían pensado cruzar el mar hasta que se han visto en esta extrema situación. Por ello, abogan por una solución coordinada con Europa.

You May Also Like