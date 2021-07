La pandemia disminuyó el acceso a la comida en las comarcas del país

Otro dato importante de la encuesta de Unicef es, precisamente, la ayuda que las familias han recibido del Gobierno. El 63% dijo haber recibido apoyo del Gobierno a través del vale digital del programa Panamá Solidario. En junio del año pasado, este beneficio solo lo recibió un 26%. No ocurrió lo mismo con las bolsas de comidas, pues solo las obtuvo el 28%, en comparación con el 49% que las recibió en junio de 2020. En las comarcas la situación es más grave. Entrevistados por Unicef reportaron que recibieron la ayuda durante siete meses, y luego no la vieron más.

El acceso a la comida ha sido uno de los grandes retos de buena parte de los panameños con niños y niñas, en medio de la crisis sanitaria: el 42% declaró que no tuvo alimentos suficientes. Las consecuencias de esto se sintieron con más fuerza en los niveles socioeconómicos más bajos. En este sector, 7 de cada 10 hogares reportaron que sus hijos pequeños no consumieron alimentos, y si lo hicieron fue comida de baja calidad.

En cambio, el vale digital lo ha recibido el 63%. Pero, esta realidad no se refleja en las comarcas, donde respondieron que las ayudas no cumplieron las expectativas. Entrevistados reportaron haber recibido las bolsas de comida durante siete meses, pero luego, contestaron, “las suspendieron”. En esas zonas también narraron que antes de la pandemia por la Covid-19 trabajaban de manera independiente en labores agrícolas o haciendo encargos, y por las restricciones producto de la crisis sanitaria no los volvieron a contratar. Su subsistencia depende de los programas sociales del Estado, por lo que ahora solo tienen una o dos comidas.

