La pandemia del coronavirus podría empujar a medio millón más de niñas al matrimonio forzoso

Ese es el resultado del análisis realizado por Save the Children y recogido en su ‘Informe Mundial sobre las Niñas 2020. La COVID-19 pone en peligro los avances logrados’. Según la ONG, aunque el aumento es “una estimación conservadora” no deja de ser significativo puesto que en líneas generales, “supone revertir 25 años de progreso, en los que se había conseguido reducir las tasas de matrimonio forzoso en niñas” y evitar 78,6 millones de enlaces de este tipo.

