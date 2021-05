La pandemia de la falta de motivación escolar

Como estudiantes, en ocasiones llegamos al punto en el que las asignaturas no nos parecen interesantes. Perdemos motivación. Percibimos que los tópicos enseñados no nos serán útiles a futuro o, simplemente, no nos interesan. Entendemos que, igual, tenemos que estudiar, pero, ¿en verdad estamos aprendiendo?

La escuela debe ser un centro de motivación, promotor de ganas de aprender; en el que cada estudiante, sin importar su edad, ofrezca su granito de arena en el proceso de aprendizaje para que la comunidad estudiantil crezca en conocimientos y sabiduría.

Un fenómeno que se evidencia crecientemente, incluso desde la educación primaria, es que niños y niñas y hasta adolescentes, perciben que ir a la escuela es una obligación. Pareciera que se trata de una tarea que no quieren llevar a cabo. Para muchos, la motivación para continuar es aspirar a un futuro estable y acceder eventualmente a una carrera universitaria.

El solo hecho que perdamos la motivación para ir a la escuela y/o para aprender, afecta la posibilidad misma de aprender. Esta situación debe ser atendida. El desánimo es enemigo del aprendizaje significativo.

La escuela se ha tornado en una experiencia monótona, exacerbada por el distanciamiento social y la falta de contacto entre chicos de nuestra edad, consecuencia de la pandemia de la Covid-19. Recibimos información y directrices diarias de nuestros docentes. Utilizamos mayoritariamente una sola técnica de aprendizaje, apelando a la memoria, para pasar una prueba que, por supuesto, no garantiza aprendizajes para toda la vida. Se carecen de espacios suficientes para que podamos expresarnos con libertad sobre ciertos temas. Hay desmotivación y desinterés para asistir y participar en las sesiones de clase, desencadenando, de no tomar medidas urgentes, en un futuro fracaso escolar o en la eventual salida del todo del estudiante de la escuela, consecuencia de un sistema que carece de estrategias para retenerlo.

En el caso de varios compañeros, los contenidos de los planes y programas de estudio están alejados de las profesiones a las que aspiran o de sus intereses. Ello promueve una falta de interés en relación a asignaturas que no están vinculadas a sus planes a futuro. Urge atender esta situación para revertir esta tendencia .

La deserción y el fracaso escolar causados por una escuela que se percibe aburrida y que no añade valor a la formación de los estudiantes, afecta la posibilidad de promover el desarrollo humano. De no ganarle la batalla al desinterés, el problema será crónico: un ciclo sin fin.

Las escuelas deben ser flexibles en las estrategias de aprendizajes. No todos tenemos el mismo estilo de aprender. La mayoría de los jóvenes no sabemos con certeza cómo aprendemos. La tarea de la escuela es identificar la diversidad de los estilos de aprendizaje e implementar estrategias que promuevan innovaciones en la enseñanza para hacer de la experiencia, una positiva. Resulta imperativo la inclusión de temas pertinentes y oportunos por los estudiantes, a fin de promover debates informados y fomentar que compartan sus puntos de vista. Temas, como la educación sexual, la salud mental y aquellos relacionados con la vida adulta, deben ser abordados con todos los jóvenes, lo que no ocurre en la mayoría de los centros educativos. El impacto de no considerarlos es la posibilidad de ralentizar el crecimiento físico y mental de los estudiantes, en especial, de los adolescentes. Proporcionar espacios para que se expresen con respeto y libremente, incrementa la motivación participativa de los jóvenes y el interés por las clases.

Urge que se ofrezca educación de calidad en Panamá . Los jóvenes somos el presente y el futuro de nuestro país y del mundo. Se necesita de todos para hacer una mejor sociedad.

Creemos en la mejora del sistema educativo desde la raíz: hagamos que el aprendizaje se convierta en un proceso divertido y no en una obligación que se acepta con resignación.

Vacunemos a nuestros estudiantes contra la pandemia de la falta de motivación escolar con educación pertinente y de calidad.

El autor es egresada del LLAC 1.0 y miembro de Jóvenes Unidos por la Educación





