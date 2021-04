La pandemia de la covid-19 obliga a parar el sueño del doctor Pedro Cavadas

Mguema cuenta que cuando subió al avión rumbo a España, recuperó “la esperanza” que pensó había perdido, una vez que le dijeron en su país que no podían operarle. Este paciente, que estudiaba Pedagogía en su país, donde el albinismo es “un problema muy serio que equivale a desarrollar cánceres de piel” y a quien ahora se le ha “regalado una vida”, habría muerto “miserablemente en menos de un año” si no hubiera sido intervenido, según remarcó en marzo Cavadas en rueda de prensa.

Recientemente, como Cavadas no puede desplazarse a estos países en los que la pandemia no da tregua, los pacientes acuden a él. Es el caso Reginaldo Carlos Mguema, un guineano con albinismo de 30 años al que Cavadas ha operado de múltiples cánceres de piel y que se arriesgó a venir a España sin cita previa en busca de la ayuda del doctor.

You May Also Like