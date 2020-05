La pandemia de coronavirus supera los 280.000 muertos con más de cuatro millones de contagiados

En España, este lunes 11 de mayo comienza la fase 1 de la desescalada en algunas regiones. En algunas comunidades con territorios que no han pasado de fase, como ocurre con Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y Comunidad de Madrid, sus representantes pedirán a Sanidad que sus territorios en Fase 0 pasen a la siguiente el próximo lunes 18 de mayo y no el 25.

