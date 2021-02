La pandemia asfixia los préstamos de China a América Latina

Una de esas operaciones fue la venta de la mayor compañía eléctrica de Perú, de la firma de San Diego Sempra Energy a China Three Gorges Corp. En otra transacción no recogida en los reportes porque aún no se ha completado, la china State Grid Corp. adquirió una participación mayoritaria en una importante eléctrica chilena el año pasado.

La creciente influencia económica y diplomática de China en la región ha preocupado a legisladores estadounidenses, que no han sabido frenar su ascenso. La tarea recae ahora en el gobierno de Joe Biden, que ha señalado a la presencia china en la región como una amenaza para la seguridad nacional. Pero después de que China sustituya a Estados Unidos como principal socio comercial de varios países suramericanos, reducir la brecha no será fácil.

Por primera vez en 15 años, los dos mayores bancos institucionales del país, el China Development Bank (CDB) y el Export-Import Bank of China, no hicieron préstamos a la región en 2020, redondeando una crisis de varios años marcada por el declive económico latinoamericano.

