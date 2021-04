La otra vida de un ‘don nadie’

Nobody es una producción que promete no solo hacer vibrar al espectador con un argumento lleno de intrigas y combates, sino que también le sacará algunas carcajadas típicas de un elenco que está dispuesto a luchar contra quien tenga que luchar sin quitar la sonrisa.

Ha tenido el aval positivo de la crítica especializada. Mientras que Stephen Romei, del diario The Australian, dice que Nobody es una película que deja interesantes preguntas en torno a esa vida que muchos aspiramos tener, James Verniere del Boston Herald, asegura que la actuación de Bob Odenkirk le brinda un toque divertido a la cinta.

Después de consolidarse por su participación en afamadas producciones como la serie Better Call Saul o las películas The Post y Nebraska , el actor Bob Odenkirk no deja de sorprender con su habilidad para deslumbrar a todos en la pantalla grande cuando se trata de interpretar escenas que exigen agilidad y destreza para librar la más intensa de las batallas, sobre todo cuando se trata de una película de acción.

