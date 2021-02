La otra pandemia | La Prensa Panamá

Esta no es la primera – ni será la última – pandemia que el sapiens tendrá que manejar. De hecho, no es, ni cerca, la más mortal. Sin embargo, sí es la primera que ocurre en la era de la tecnología y la conectividad. Esto pudo tener al menos una arista positiva si lo que se transmitiera fuera información científica y verificada. Sin embargo, gran parte del espacio cibernético está siendo utilizado para esparcir informaciones falsas a velocidades mayores que la del contagio de la Covid-19. El problema queda ilustrado en un artículo reciente publicado por la NBC. Los médicos en Estados Unidos están preocupados porque en una encuesta solo 40% de la población manifestó que se pondría la vacuna para la Covid-19 apenas estuviera disponible, y este número resultó ser aún menor en los hispanos, con solo un 26% dispuesto a vacunarse.

You May Also Like