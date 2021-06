La OTAN planta cara a los “regímenes autoritarios como Rusia o China” y Biden endurece el tono frente a Putin

Sobre Ucrania, Biden resaltó que la OTAN va a poner a este país en una posición en la que pueda mantener su seguridad física. “Haremos todo lo posible para que Ucrania esté en situación de poder continuar resistiendo la agresión física de Rusia”, aseguró Biden, quien no obstante señaló que no depende de él que entre a formar parte de la OTAN y que no es fácil que esto ocurra.

