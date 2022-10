La OTAN inicia el lunes ejercicios nucleares con bombarderos B-52

La OTAN ha asegurado que estos entrenamientos de la Alianza no responden a las últimas tensiones con Rusia, sino que se trata de algo planificado. “Este ejercicio, que se desarrolla hasta el 30 de octubre, es una actividad de entrenamiento rutinaria y recurrente y no está vinculada a ningún evento mundial actual”, afirma el organismo en su página web.

