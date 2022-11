La organización del Mundial de Qatar pide perdón a los periodistas daneses: “Fueron interrumpidos por error”

“Al inspeccionar la acreditación válida del equipo para el torneo y su permiso para grabar, se ofreció una disculpa al canal por el personal de seguridad en el lugar , antes de que el equipo reanudara su actividad” prosigue el comunicado, intentando justificar un intento de abuso de poder y de limitación de la libertad de expresión que no le salió bien a las autoridades qataríes, que prometieron cambios en temas de derechos y libertades para el Mundial pero parecen no estar por la labor de cumplir.

You May Also Like