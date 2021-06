La organización de un concierto de Bruce Springsteen prohíbe entrar a los vacunados con AstraZeneca

“Todos los invitados deben completar una encuesta de detección de salud Covid-19 dentro de las 24 horas posteriores a la presentación para poder ingresar al teatro”, dice el sitio web. “Los protocolos específicos de salud y seguridad están sujetos a cambios, pero se comunicarán claramente a los poseedores de entradas antes de su actuación. Los poseedores de entradas que no cumplan con los protocolos del lugar no serán admitidos”, concluye el texto.

Bruce Springsteen , uno de los rockeros más legendarios del mundo, va a ofrecer una serie de conciertos entre el 26 de junio y el 4 de septiembre en Broadway. Para acceder hay que estar vacunado contra la Covid-19, pero no todas las vacunas valen: los que hayan recibido AstraZeneca no podrán asistir.

