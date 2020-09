La oreja de Van Gogh sigue abonada al número 1 con su nuevo trabajo ‘Un susurro en la tormenta’

En la tabla de los sencillos de mayor éxito, se mantiene como número 1 Hawái de Maluma, ya disco de platino, un puesto por delante de Relación (Remix) de Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Farruko y Rosalía, y dos de Una locura, de Ozuna, J Balvin y Chencho Corleone, que se gana el puesto a costa de Ayer me llamó mi ex de Khea y Lenny Sanots.

