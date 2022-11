La “optimización del rendimiento” de los futbolistas es “el factor clave” en la Roja, según Joaquín Valdés

Como viene siendo habitual, Luis Enrique no defraudó a sus más de 755 mil seguidores en la plataforma Twich y durante casi media hora habló con todos sus espectadores de los aspectos más relevantes de la concentración de La Roja en Qatar. En esta ocasión, acompañado por el psicólogo de la Selección, Joaquín Valdés, la “única persona” que lleva con él desde que empezó como entrenador. Valdés señaló que intentan “optimizar el rendimiento de los jugadores” y respecto a Luis Enrique afirmó que es “indomable“, “tiene una autonomía y una personalidad lo suficientemente fuerte para tener claridad en sus ideas, que se ven reflejadas en el campo”.

Respecto al trabajo que ejerce dentro del grupo, Valdés dijo que “aporto mi granito de arena, que no es menos importante que el de otro miembro del staff o el de los servicios médicos. El principal artífice de todo esto es Luis Enrique. La personalidad de un equipo es la de su líder y se ve reflejado aquí. El buen ambiente, el espíritu de lucha en los partidos… se ve en el día a día”.

“En la última Eurocopa, Luis me pidió que les diese una charla a los jugadores para tener estrategias en las tandas, que son situaciones que no se viven con frecuencia. Si los jugadores tienen una estrategia para lanzar, es importante que la mantengan, pero lo más importante es que entiendan que las tandas no son una lotería aunque lo parezca. Eso no significa que vayas a ganar, pero puede ayudarte”, señaló

Por su parte, Luis Enrique intervino y dijo que “a los deportistas les digo que hay objetivos de rendimiento y de resultados. Los de rendimiento dependen de nosotros mismos, pero los de resultado no. Hay que centrarse en lo que uno puede controlar. Si logramos un resultado estamos contentos, pero si no se alcanza genera frustración”.

Ha aparecido el coaching como algo novedoso en la sociedad y Valdés aclaró que “no es así. Los psicólogos hacemos coaching de toda la vida, es una herramienta que usamos para ayudar a los deportistas, pero la regulación está en pañales. El psicólogo puede hacer de coach, pero el coach no puede hacer de psicólogo”.