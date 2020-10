La OPS ve innecesario exigir pruebas de Covid-19 o cuarentenas en viajes internacionales

“Los viajeros internacionales no deben considerarse ni manejarse como contactos de casos de covid-19 y no debe requerirse que hagan cuarentena en el país de destino”, señala.

El documento de la OPS sobre este tema, fechado el 9 de octubre, dice que no se deben permitir los viajes internacionales de personas que tengan restringidos los movimientos en su propia comunidad, y pide no considerar a los turistas como casos sospechosos de covid-19.

