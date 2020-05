La oposición venezolana desafía al Supremo y ratifica a Guaidó como líder del Parlamento

“El chavismo entendió que no puede hacer ningún tipo de negociación con la oposición, y también parece que la oposición no quiere hacer ningún tipo de negociación con Maduro”, dijo.

Así, Parra fue investido como jefe de la AN en una accidentada sesión en la que no hubo ninguna votación personalizada y cuyas actas jamás fueron publicadas.

You May Also Like