La oposición venezolana denuncia la desaparición de Ismael León diputado de Voluntad Popular

Pichardo ha asegurado que tienen “ información extraoficial ” que indica que “fue interceptado por una comisión del FAES (Fuerzas Especiales de la Policía) a la salida de la sede de Acción Democrática”. Un familiar de León ha declarado a que no sabe nada del paradero del diputado y que este no tiene móvil para hablar con él. Este hecho se produce después de que ayer se produjeran 30 días de la desaparición de Gilber Caro, también diputado de Voluntad Popular.

