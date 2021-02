La opinión pública y la vuelta de carnero

En una dirección y en otra se concentra el debate actual, felizmente sin caer en el combate. En Irak desde el combate se apunta hacia el blanco de una constituyente. Un país ocupado por 150 mil soldados extranjeros, con un gobierno títere, con 150 asesores de EU regados en todos los ministerios, no piensa en las reformas a los textos dejados por Sadam Husein, sino en la lucecilla remota de la constituyente soberana. Al traspasarse la administración que otros llaman equívocamente la soberanía del procónsul estadounidense al amanuense iraquí, los teóricos del nuevo orden de Irak adoptarán el lema de la resignación, estrenado por los jacobinos de la llamada tendencia panameña: ¡hemos avanzado, la lucha continúa! Hoy las realidades son otras, y ya nadie debe convivir con la resignación, ni quienes la aceptaron ni quienes la repudiaron desde su enunciación. En Irak se tendrá que superar aún el ferrete de la ocupación extranjera y seguramente la metralla viene condicionando la voluntad política. Pero en ambos casos, más temprano que tarde, sin la presión de pactos convenidos o forzados, se impondrá la voluntad nacional como única fuente perdurable de las instituciones. ¿Cuándo? Cuando en la correlación de las fuerzas políticas prevalezca el propósito de fundar una patria nueva, la auténtica, no la electoral. O cuando esa nueva fuerza vigorosa y consciente que se llama opinión pública le dé al país una vuelta de carnero. Mientras tanto, ¡la lucha continúa!

Los alzados de 1968 adoptaron, inicialmente, una táctica sinuosa o imprecisa con relación al texto constitucional. No derogaron la Constitución vigente, la supeditaron a un “Estatuto del gobierno provisional”. Suspendieron algunos artículos de la Constitución del 46, entre ellos el 30 que prohibía la pena de muerte. Es lógico que al suspender ese artículo, el gobierno militar de facto no se sentía cohibido para ejecutarla, lo que hizo de hecho decenas de veces como se lee en el histórico informe de la Comisión de la Verdad.

