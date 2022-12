la OPEP y Rusia mantienen los recortes en su oferta a la vez que la UE activa su tope al precio del crudo

Por otro lado, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, expresó que Occidente todavía está considerando “opciones para continuar las hostilidades en Ucrania” , lo que implicará que la operación militar especial del ejército ruso continúe. “Ellos buscan, en nuestra opinión, cómo continuar la guerra. Bueno, entonces la operación especial no se detendrá”, esgrimió. En ese sentido, incidió en que los opositores a Rusia “no tienen prisa por negociar”. “Si quieren luchar hasta el final, ya sea un ucraniano, un polaco o incluso mercenarios , bueno, es asunto de ellos, es su derecho”, ha sostenido al tiempo que ha apuntado que no cree que “estén listos para negociaciones en toda regla”.

La medida de la Unión, a la que se han adherido las potencias del G7 y Australia, no afectaría directamente al territorio comunitario porque coincide con la entrada en vigor, el lunes, de un embargo al crudo que importa de Rusia, salvo el que compra Hungría por oleoducto . No obstante, prohíbe a las navieras europeas transportar el petróleo ruso a terceros países si se vende a un precio superior al fijado, y lo mismo se aplicar a las compañías de seguro contratadas para fletes de crudo ruso.

