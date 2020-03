La opción del día después

Para concluir, los galenos no recomiendan estar tomando esta pastilla como si fuera una rutina, porque no se elaboró para eso, y hacen el llamado de que cuando se considere su uso se busque orientación con los médicos especialistas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la denominada píldora de emergencia no es abortiva. A la vez explica que su función es impedir que ovule la paciente y así no ser fecundada por el espermatozoide; además, cambia el moco cervical dificultando que penetre adecuadamente el espermatozoide.

Médicamente conocida como anticoncepción de emergencia, la píldora del día siguiente o píldora poscoital, se utiliza para evitar un embarazo en aquellas parejas que tienen relaciones sexuales y no emplean ningún método de planificación o en aquellas que están usando algún método no hormonal y este falla, explica el ginecólogo del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) Saúl Barrera.

You May Also Like