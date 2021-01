La opacidad sobre el estado de salud de López Obrador abre un nuevo frente al Gobierno

La lógica para la publicidad del estado de salud del presidente fue plasmada por el propio López Obrador durante su primer discurso como presidente electo: “Yo ya no me pertenezco, yo soy de ustedes”, dijo en diciembre de 2018 ante un Zócalo abarrotado. Desde entonces, el Gobierno de Morena ha sacado la bandera de la transparencia en numerosas ocasiones, como una pata indispensable de su cruzada contra la corrupción. En último ejemplo fue la publicación de la investigación confidencial de la DEA sobre el general Salvador Cienfuegos.

La tensión entre el respeto a la privacidad y el derecho a la información está recogida ya en la propia Constitución. En el caso particular de políticos o cargos públicos, la Suprema Corte de Justicia ha ido marcando el paso con un puñado de fallos al respecto. “Ha establecido que hay una tensión, pero no un dilema”, apunta Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana. “Cuando un particular ingresa en el servicio público acepta regirse por un régimen especial que le obliga a dar más información de la normal. En este caso, estamos hablando además del jefe del Gobierno y del Estado, la figura central de nuestro sistema presidencialista. Por seguridad nacional y estabilidad política es necesario saber”.

