La ONU reveló que funcionarios de la dictadura de Nicolás Maduro aportaron información sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela

“Aquí hay una estructura, no son hechos aislados contra la sociedad civil; hay una cadena de mando que se mantuvo, no hay ruptura de esa cadena. Hay conocimiento, y tenemos fuentes que nos han señalado, de que Maduro daba órdenes directas al director del SEBIN para tener como objetivo a determinadas personas. Aquí hay una contribución concreta”, agregó.

Por su parte, dijo que la Misión obtuvo información que indica que Maduro ha dado en ocasiones órdenes directamente al director del SEBIN para seguir a alguien en particular. “Nicolás Maduro y los ministros tenían información de que estos delitos se estaban cometiendo, y no tomaron medidas represivas y de sanción para que estas cesaran, esto también genera responsabilidad de acuerdo al Estatuto de Roma”.

Asimismo, instó a la comunidad internacional a “activar sus mecanismos de justicia” ante lo expuesto en el informe: “Cuando hablamos de jurisdicciones nacionales distintas a Venezuela lo que estamos pensando es un principio que se llama la jurisdicción universal. Hay países, por ejemplo en Europa, que han juzgado el genocidio de Ruanda, las masacres de la ex Yugoslavia… Hay países que no tienen jurisdicción universa l. La jurisdicción universal es otro de los mecanismos a través de los cuales se hace efectiva la responsabilidad por crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, aquellos países que tienen esas jurisdicciones, hacemos un llamado a que puedan activarlas, si es que las autoridades venezolanas y de la Fiscalía no lo hacen”.

El abogado defensor de los derechos humanos manifestó que la información provino de “declaración de testigos, información que nos proporcionaron funcionarios de las fuerzas de seguridad, de las agencias de inteligencia, que ya no están, pero también funcionarios que están dentro de la agencia; también ex miembros de la Fiscalía”.

You May Also Like