La ONU pide que el cierre de escuelas sea una opción de último recurso

Las tres organizaciones recalcan que no se debería forzar a los menores de cinco años a llevar mascarilla, que entre los seis y los once años depende del riesgo que haya y que los mayores de doce años deberían seguir las mismas consignas que los adultos.

En aquellas zonas donde no haya casos o solo casos esporádicos, estima que no debería obligarse a los menores de doce años a mantener esa distancia todo el tiempo.

