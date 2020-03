La ONU alerta de que el coronavirus matará a “millones” de personas si no se frena ya su expansión

“Eso quiere decir apoyo salarial, seguros, protección social, evitar bancarrotas y pérdidas de empleo. (…) La recuperación no puede venir a expensas de los más pobres y no podemos crear una legión de nuevos pobres”, subrayó.

“Mi mensaje central es claro: estamos en una situación sin precedentes y las reglas normales no sirven. No podemos acudir a las herramientas habituales en unos tiempos tan inusuales. La creatividad de la respuesta debe ser igual a la naturaleza única de la crisis”, advirtió.

