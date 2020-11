La ‘One Two’ sobre el aumento de los contagios: ‘Yo no cerraría nada para que empiecen a usar los respiradores que se compraron’

“ Y más que aprender, vivir con las secuelas para toda la vida. Porque dirán que se contagian y se les pasa, de lo que se olvidan es que después que te dio, seas asintomático o leve comenzarás a padecer de problemas renales, pulmonares, cerebrovasculares, sordera, etc”, “ Lamentablemente a esos NO les da ni tos, pero si van esparciendo muerte, a los más vulnerables”, “Totalmente de acuerdo, no cierren nada querían playa, querían salir porque Dios mío vivían en plata, sería todos los días, ahí está ahora celebren igual, sigan que vamos bien. En unos días la culpa es del gobierno”, son algunos de los comentarios que se pueden leer sobre el tuit.

El comentario generó varias reacciones, la mayoría a favor de pensamiento de la One Two.

En otro tuit la One Two fue más severa y dijo: “ Nadie nos supera a la hora de hacer lo que nos da la gana. Viva Panamá, ahora la culpa es del Gobierno. Yo no cerraría nada para que empiecen a usar los respiradores que se compraron y le den uso. La gente necia necesita aprender”.

“19 de octubre teníamos +436 nuevos contagios y hoy 6 de noviembre +1193. Arriba equipo Panamá, los panameños lo estamos haciendo bien. En diciembre que nadie se queje, FELICIDADES”, tuiteó la One Two.

Por otra parte, algunas personalidades reaccionaron al aumento de los nuevos casos de coronavirus , una de ellas fue el popular personaje de la televisión panameña, la One Two.

You May Also Like