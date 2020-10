La OMS y Bruselas urgen a frenar la curva para evitar un nuevo confinamiento

El director para Europa de la OMS, Hans Kluge, apuntó que “todavía hay tiempo para actuar” porque no se ha entrado en lo que se llama “fase oscura”, y reconoció al mismo tiempo que esta nueva oleada está provocando menos muertes que la primera. Pero eso no debe ser excusa para tomar medidas. Celebró las restricciones que ya han tomado varios países, en los que la incidencia es alta: “Son respuestas apropiadas y necesarias por lo que nos dicen los datos”. Kluge, en este sentido, puso el foco precisamente en los lugares cerrados y en los hogares.

