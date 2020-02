La OMS ve irracional usar mascarilla y gel desinfectante ante el coronavirus

Neira ha manifestado que “el virus es real y ojalá no se quede y se convierta en uno más de los que conviven con nosotros. Esta es la intención de la alerta internacional: intentar conocerlo, confrontarlo y pararlo”. “ Seguimos observando y monitorizando la expansión, la extensión y la transmisión fuera de Chin a. Sobre todo, con preocupación por los países que no tienen un sistema sanitario que les permita tratar a los pacientes como se hacen en otros lugares más desarrollados”, ha agregado.

