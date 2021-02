La OMS sigue buscando al huésped del coronavirus tras no hallar evidencias sobre el pangolín y el murciélago

Lo que sí se puede confirmar, han concluido, es que el virus tiene su origen en un animal “con gran capacidad de transmitirse en humanos”. No obstante, los investigadores tampoco han podido evidenciar la especie animal huésped del coronavirus. “ Los murciélagos y los pangolines son candidatos potenciales para la transmisión, pero las muestras de coronavirus encontradas en esas especies no son idénticas al SARS-CoV-2″ , ha señalado el portavoz del Gobierno chino encargado de presentar las conclusiones, Liang Wannian.

You May Also Like