La OMS recomienda ahora la mascarilla a toda la población, cuando se cumple un año del primer caso de Covid

Asimismo, pide el uso de mascarillas cuando una persona reciba visitas en casa y no pueda garantizar la distancia de seguridad y una debida ventilación. No obstante, exime de su uso cuando se esté realizando deporte y desaconseja las mascarillas con válvula , ya que la persona que la porta puede contagiar al resto.

A pesar de que en España y en muchos países de Europa y resto del mundo el uso de mascarillas es generalizado desde prácticamente el mes de mayo y son obligatorias tanto en la vía pública como en entornos cerrados, la OMS no se atrevía a recomendar su uso extendido. Además, ahora a principios de diciembre es cuando se registró el primer caso de Covid en el mundo, en la ciudad de Wuhan, y cuya fecha exacta no está clara.

