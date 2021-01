La OMS pide flexibilidad con la vacuna contra la Covid para llegar a más gente y alerta del peligro de las mutaciones

“ No hay ninguna indicación por el momento de que la vacuna no funcione contra las nuevas variantes , sino que hay una prometedora evidencia de que sí lo hará”, declaró en la comparecencia digital Siddhartha Datta, experto de la OMS.

“Colectivamente, no podemos permitirnos dejar a ningún país o comunidad detrás”, afirmó Kluge, quien c alificó de “vital” que los trabajadores sanitarios y los grupos de riesgo tengan acceso prioritario a la vacuna.

